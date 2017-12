Le projet d'EA Motive pour un horizon lointain Le projet d'EA Motive pour un horizon lointain

Lors d'un panel pour le NIC (Nasdaq Investor Conference), Black Jorgensen d'Electronic Arts a lâché quelques informations sur l'avenir de l'éditeur, n'évoquant même pas du bout des lèvres le cas des loot boxes, mais préférant s'attarder sur des choses plus intéressantes en terme d'images.



Voici les points intéressants qui ressortent :



- En matière de recherche & développement, 75 % du budget d'EA est accordé aux licences existantes, et 25 % pour les nouvelles licences, dont le Anthem de Bioware, ou le projet d'EA Motive. On ignore si par « nouvelle IP », EA fait référence à Star Wars, le jargon business étant souvent très évasif sur ce genre de sujet.



- Anthem voit sa sortie confirmée pour la prochaine année fiscale, donc pour mars 2019 au plus tard.



- Le jeu d'EA Motive n'a pas la moindre date précise pour le moment, et pourrait sortir aussi bien pour l'année fiscale 2021 que 2022, donc entre « avril 2020 et mars 2022 ». Jolie fourchette.



- Anthem comme le jeu d'EA Motive sont construits pour être des séries.



- Les studios sont maintenant encouragés à montrer leurs produits le plus tôt possible afin de pouvoir, en cas de problème, changer certaines choses.