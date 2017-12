Bientôt une annonce pour le studio Housemarque Bientôt une annonce pour le studio Housemarque

Après Matterfall il y a quelques semaines, le studio Housemarque valide pour la seconde fois l'utilisation de l'Unreal Engine 4 au détriment de son moteur maison, et ce pour un nouveau projet qui sera « bientôt annoncé ».



On rappelle qu'à l'instar de Telltale, Housemarque a annoncé revoir de fond en comble sa façon de faire, allant jusqu'à mettre fin à l'orientation très arcade de ses titres qui ne semblent plus trouver un public suffisant.



Reste donc à attendre la présentation de ce nouveau jeu dont on ne sait absolument rien pour le moment.