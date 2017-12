YS VIII : NIS America, et l'argument majeur de la traduction française YS VIII : NIS America, et l'argument majeur de la traduction française

Jusqu'à présent, c'est XSEED qui était en charge de la localisation des différents épisodes de la franchise Ys mais un revirement eut lieu avec Ys VIII : Lacrimosa of Dana, directement pris en charge par NIS America.



Lors d'une interview avec le site MCV, Falcom a révélé que ce changement était dû à une proposition des plus intéressantes de la part de ce nouvel éditeur : la possibilité de voir le jeu débarquer avec une traduction française. Une première pour la série aux yeux de Falcom, qui oublie en passant que c'était le cas de Ys : The Ark of Napishtim, et une bonne cause pour NIS America qui déplore que le développeur n'a jusque là eu qu'une faible visibilité en occident, souhaitant à l'avenir que « Falcom puisse arriver après Square Enix dans leur catégorie ».



L'interview datant d'il y a quelques semaines, on ne connaît pas encore les résultats en occident mais on nous signale que Ys VIII a eu droit à des chiffres de précommandes « 2,5 fois plus importants » en France qu'au Royaume-Uni, ce qui est loin d'être une première : NIS America a justement signalé cette année que la France était aujourd'hui le premier marché européen pour Disgaea.



Espérons donc (malgré les déboires de la traduction contrairement à celle parfaite de DanGanRonPa V3) que YS VIII rencontrera un minimum de succès : éditeur comme développeur souhaitent sur la longueur 10.000 ventes par pays ayant bénéficié d'une traduction.