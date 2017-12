Fire Emblem Warriors : le premier DLC se précise Fire Emblem Warriors : le premier DLC se précise

Koei Tecmo annonce que le premier DLC de Fire Emblem Warriors sortira le 21 décembre au Japon pour 1400 yens (un peu plus de 10€ HT), dédié à Fire Emblem Fates et incluant le contenu suivant :



- Trois personnages (Azura, Niles et Oboro)

- Trois nouvelles cartes pour le mode Historique

- Cinq costumes

- 13 modèles d'armures pouvant se briser



Probable que l'Europe accueille ce DLC dans les mêmes eaux, la sortie étant prévue chez nous pour un vague « décembre ».