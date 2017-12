[LEAK] Une date pour God of War [LEAK] Une date pour God of War

Les leaks viennent parfois de la source la plus importante et aujourd'hui, c'est directement depuis le PS Store US que l'on a pu découvrir l'arrivée de God of War pour le 22 mars 2018. Sortir un AAA un jeudi n'est pas coutumier mais l'explication pourrait être très simple : le premier God of War sur PS2 est sorti aux USA… le 22 mars 2005.



Bref, tout porte à croire que le titre devrait dévoiler cette date de sortie ce week-end, à l'occasion du PlayStation Experience.