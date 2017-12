Star Wars Battlefront II revoit ses récompenses Star Wars Battlefront II revoit ses récompenses

A l'approche du film Les Derniers Jedi, Electronic Arts continue d'éponger doucement la polémique Star Wars Battlefront II et après la baisse de prix en crédits des Héros/Méchants, c'est maintenant les récompenses qui sont revues à la hausse afin de permettre une progression plus rapide pour atténuer la frustration.



Ainsi, on obtiendra désormais davantage de crédits à la fin d'une session multi (quel que soit le mode), encore plus pour les premières places, le mode Arcade permettra de rapporter 1500 crédits par jour et les caisses gratuites journalières offriront un peu plus de pièces détachées pour le craft.



Electronic Arts rappelle en outre que vous pouvez dès aujourd'hui entrer dans l'event permettant de choisir son clan (Résistance ou Premier Ordre), et que la semaine prochaine verra l'arrivée de la première grosse MAJ en lien avec le dit-film :



- Ajout des persos Finn et Captain Phasma

- Ajouts des maps Crait et D'Qar

- Ajouts de deux vaisseaux

- Deux missions solo en rapport avec la naissance du Premier Ordre