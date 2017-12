Titan Quest repéré sur PS4, One et Switch Titan Quest repéré sur PS4, One et Switch

Sous-entendu un temps sur old-gen, la version console(s) de hack'n slash Titan Quest devrait enfin sortir comme l'indique un leak de GameFly, listant le jeu sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



Et ce n'est pas tout puisqu'on découvre également l'arrivée du jeu d'aventure narratif The Raven : Legacy of a Master Chief, cette fois uniquement sur PS4 & One.



Point commun entre ces deux portages : ils seront édités par THQ Nordic, qui (hors Biomutant) a vu tous ses titres fuiter avant l'annonce.