Game Awards : pas forcément de ''6''

L'information avait fait le tour du web (jusqu'à chez nous, reconnaissons-le) mais est finalement partie d'une mauvaise traduction. Car non, il ne faut pas forcément attendre l'annonce d'un sixième épisode de x franchise au Game Awards.



Les propos exacts de Geoff Keighley évoquaient plus exactement l'envie, pour ce genre d'événement, d'offrir des annonces vraiment importantes, et donc quelque chose de plus fourni « qu'un trailer de 30 secondes pour une franchise qui se terminerait par 6 ».



Une manière de répondre aux critiques d'un temps où le show des VGA se résumaient effectivement (en partie) à des mini-trailers tout en cinématiques.



Seule certitude du coup : la présentation de la deuxième carte de Playerunknown's Battleground, et la présence de Kojima et del Toro pour on l'espère du neuf sur Death Stranding.