Armored Core : FS réclame de la patience Armored Core : FS réclame de la patience

Le concert spécial pour les 20 ans de la série Armored Core n'a pas mené à une annonce surprise, mais le développeur Yasunori Ogura a tout de même tenu à lâcher un mot sur son compte Twitter, déclarant qu'il ne peut rien dire « pour le moment » mais que From Software n'a pas « l'intention de mettre fin à la série Armored Core », nous demandant de patienter « un peu plus longtemps ».



Pour l'amour des fans, un thème sur la série sera lâché demain sur le PS Store japonais, en espérant que quelque chose de plus concret arrive prochainement pour From Software, qui cette année s'est donc contenté (en mars dernier) d'achever le suivi de Dark Souls III.