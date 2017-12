My Hero Academia : premiers visuels My Hero Academia : premiers visuels

Bandai Namco livre les premiers visuels pour son adaptation de My Hero Academia : One's Justice, qui sera donc un énième jeu de combat en arène exploitant un minimum les décors, particulièrement pour les effets de destruction.



Attendu sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, le titre s'illustrera plus en détails durant la Jump Festa (trailer prévu le 16 décembre) et n'a toujours pas de date de sortie.