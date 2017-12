Pas d'annonce pour Yakuza au PSX Pas d'annonce pour Yakuza au PSX

Depuis 2014, le PlayStation Experience est constamment pour SEGA l'occasion d'annoncer la localisation occidentale d'un Yakuza, mais l'éditeur nous apprend que l'heure n'est vraisemblablement pas à l'officialisation de Yakuza Kiwami 2 sur nos terres. Peut-être à cause d'un retard. Peut-être à cause de l'absence de grosse conférence durant l'event. Ou peut-être tout simplement pour une question de timing, Yakuza 6 devant encore sortir chez nous pour le 20 mars.



Reste que SEGA nous promet tout de même que 2018 sera une grande année pour la franchise, mais on espère tout de même qu'un certain Hokuto ga Gotoku (prévu en février au Japon) sera rapidement concerné pour une localisation.