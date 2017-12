GA : Kojima et Del Toro seront présents GA : Kojima et Del Toro seront présents

Geoff Keighley continue de teaser ses Game Awards et après la certification de voir la deuxième carte de PlayerUnknown's Battlegrounds, ainsi que le teaser d'un mystérieux sixième épisode d'une série importante (mais ce ne sera pas Halo), l'homme nous confirme maintenant la présence de Hideo Kojima et Guillermo del Toro, rajoutant que les fans auront tout intérêt à voir le show.



On espère donc légitimement voir le troisième teaser du très attendu Death Stranding qui ne s'est pas montré depuis déjà un an, justement lors des Game Awards 2016.



Le show se tiendra dans la nuit de jeudi à vendredi.