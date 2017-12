Monster Hunter World : détails de la bêta PS4

C'est dans quelques jours que les joueurs PS4 (abonnés PS Plus) auront la primeur de s'essayer àavec la mise à disposition d'une bêta ouverte qui se tiendra donc du 9 au 12 décembre.Capcom souhaite nous apporter quelques précisions sur la tenue de cette version d'essai et voici donc ce qui en sort.- La bêta débutera le 9 à 18h00, et s'achèvera le 12 à la même heure.- Vous pourrez débuter le pré-téléchargement le 8 à 01h00.- Zone d'entraînement disponible pour essayer les 14 types d'armes.- Douze skins de chasseurs disponibles pour cette bêta.- Six palicos seront là pour accompagner les joueurs solo.- Trois quêtes, jouables en solo comme en multi à quatre.- Deux zones : Forêt Ancienne et Désert des Termites- Système d'invitation en place pour que vous puissiez vous retrouver.- La bêta sera en français (voix et textes), mais vous pourrez changer le doublage (japonais inclus).- Finir les quêtes vous permettra d'obtenir une peinture spéciale et quelques items (Potions Secrètes, Poudre de Vie et Pièges Électrochocs) à transférer dans la version finale.Le jeu complet arrivera lui pour la fin janvier 2018 sur PS4 & One (et plus tard sur PC).