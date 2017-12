PUBG : 30FPS sur One ''au lancement'' PUBG : 30FPS sur One ''au lancement''

A quelques jours de son lancement, on apprend donc que les versions Xbox One de PlayerUnknown's Battlegrounds se contentera du 30FPS, même sur One X qui permet pourtant le 60FPS aux dires de l'équipe.



Dans ce genre de cas (jeu multijoueur donc), la parité reste obligatoire entre les différents modèles mais le développeur indique qu'il ne s'agit que d'un choix de « lancement » et que les choses sont amenées à évoluer après la sortie, en évitant tout de même de confirmer quoi que ce soit pour l'instant.



Déjà proche des 23 millions de ventes sur Steam, PlayerUnknown's Battlegrounds sortira le 12 décembre sur la console de Microsoft.