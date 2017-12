Persona 5 passe les deux millions Persona 5 passe les deux millions

Persona 5 continue de pousser un peu sur la longueur, Atlus annonçant avoir passé le cap des 2 millions de ventes, soit 200.000 de plus depuis juillet dernier. Un épisode qui creuse donc l'écart en matière de record pour la franchise afin de mettre la barre très haute en vue d'un lointain mais certain Persona 6.



Selon Naoto Hiraoka, Président d'Atlus :



« Cette année fut incroyable pour nous et représente nos ambitions pour les jeux japonais en occident. Nous sommes en plein croissance sur les différents marchés, et les ventes de Persona 5 incarnent un nouveau niveau d'attente pour les fans du genre. Considéré un temps comme de niche, ce nouvel épisode est pourtant l'un des titres les plus importants de 2017, prouvant que l'intérêt pour cette catégorie est en pleine expansion. Nous sommes impatients de livrer des jeux plus incroyables à nos fans l'année prochaine. »



2018 qui reste tout de même assez vague sur le planning de l'éditeur en matière de grosses cartouches (pas de date pour Shin Megami Tensei V notamment), mais avec tout de même quelques petits produits comme la localisation de Radiant Historia sur 3DS, un dernier épisode pour la franchise Etrian Odyssey sur le même support, ou encore deux nouveaux Persona Dancing sur PS4 et Vita.



Rappelons enfin que Persona 5 est nominé dans quatre catégories aux Game Awards qui se tiendront la semaine prochaine:

- Jeu de l'année

- Meilleure direction artistique

- Meilleure OST

- Meilleur RPG