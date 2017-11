EA Sports UFC 3 : des retours évoquent des lootboxes et un système pay-to-win EA Sports UFC 3 : des retours évoquent des lootboxes et un système pay-to-win

Décidément, Electronic Arts va subir les foudres des joueurs encore un moment et le concerné du jour est ni Star Wars Battlefront II, ni Need for Speed Payback, mais EA Sports UFC 3 dont les retours de la bêta évoquent… un système pay-to-win à base de lootboxes. Étonnant.



Et voilà donc qu'on nous parle de caisses à butin qu'il sera possible d'ouvrir avec la monnaie in-game mais également les micro-transactions, avec des boosters qui aideront drastiquement : technique, capacité, combattant, soumissions, bonus de stats… Tout peut être obtenu plus rapidement grâce aux lootboxes.



« Un tout nouveau joueur sorti du tuto peut balancer 1000$ dans le jeu, acquérir les meilleurs boosters, et se lancer immédiatement en ligne avec une véritable bête fournie avec une santé plus grande, une endurance drastiquement améliorée et des frappes beaucoup plus fortes qu'un joueur moyen qui se contente de payer le jeu. »



Notons que cela reste une bêta et devant les polémiques actuelles, les choses peuvent changer d'ici la sortie, tout en gardant la preuve que cette politique de looboxes façon P2W n'était pas uniquement dédiée à Star Wars Battlefront II, mais incarnait la vision d'avenir d'EA. Avec un Anthem (Bioware) qui aura son orientation multi, on commence à se poser de sérieuses questions.



