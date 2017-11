Le PDG de Take-Two donne de ''5 à 20 ans'' avant de passer au 100% dématérialisé Le PDG de Take-Two donne de ''5 à 20 ans'' avant de passer au 100% dématérialisé

Enfonçant des portes déjà entrouvertes, Karl Slatoff (PDG de Take-Two) estime ouvertement que le « 100% numérique » s'affiche déjà à l'horizon, déclarant que l'évolution du marché ne se fait pas ici par la force des choses, mais bien par un changement naturel de la part des joueurs et des modifications quant aux services, du genre les jeux à suivi qui en motivent certains à craquer pour les versions dématérialisées. Un choix qui permet d'avoir toujours son jeu à portée de main en « deux clics », sans être freiné par l'impossibilité de revendre le jeu par la suite puisqu'une fois le suivi d'un jeu terminé, ce qui peut prendre deux ans ou plus, le produit n'a plus grande valeur sur le marché.



« Je ne peux pas prédire si cela prendre 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Mais ce sera probablement moins de vingt et peut-être plus proche des cinq. Ça arrivera, c'est inéluctable, car les choses vont dans cette direction. »



Difficile de lui donner pleinement tort vu les derniers rapports du moment, avec notamment Activision qui a affirmé que Destiny 2 avait fait plus de 50 % de ses ventes en dématérialisé pendant la période de lancement, tandis que de nombreux éditeurs déclarent avoir passé la barre des 40 % pour de nombreux AAA.



(Source : GamesIndustry)