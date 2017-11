My Hero Academia arrive sur PS4 & Switch My Hero Academia arrive sur PS4 & Switch

Les prochains mois sont déjà une foire aux adaptations pour Bandai Namco avec Dragon Ball FighterZ, One Piece : Pirate Warriors 3 (version Switch), Naruto : Shinobi Strikers, Little Witch Academia, Gintama Rumble et Seven Deadly Sins.



Mais l'éditeur en rajoute en couche en annonçant, My Hero Academia : One's Justice à venir sur PlayStation 4 et Switch, avec sans surprise ce qui semble être un combat en arène avec de nombreux éléments destructibles. Un premier scan tout flou est disponible en attendant le premier trailer qui sera diffusé durant la Jump Festa 2018 du 16 au 17 décembre.