Les résultats des PlayStation Awards 2017 Les résultats des PlayStation Awards 2017

Sony Japan & Asia ont annoncé les vainqueurs du PlayStation Awards 2017, petit événement annuel fait pour récompenser les titres ayant sur l'année en cours atteint un certain pallier de ventes sur leurs consoles (uniquement au Japon et en Asie donc), incluant le dématérialisé. Voici donc les résultats.



Note :

- Les chiffres sont pour toutes les versions PlayStation confondues, comme Minecraft qui est sur PS4, PS3 et Vita.

- Période prise en compte : du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.





Prix Double Platine (2 millions de ventes)



- Minecraft



Prix Platine (1 million de ventes)



- Dragon Quest XI

- Final Fantasy XV

- GTA V



Prix Or (500.000 ventes)



- Battlefield 1

- Call of Duty : Infinite Warfare

- FIFA 17

- FIFA 18

- Horizon Zero Dawn

- NieR Automata

- NiOh

- Rainbox Six Siege

- Resident Evil 7

- Uncharted : The Nathan Drake Collection

- Yakuza 6



Prix PSN (3 meilleures ventes de l'année)



- FIFA 17

- Phantasy Star Online 2

- Rainbow Six Siege



Prix des joueurs (par vote de la communauté)



- Battlefield 1

- Dragon Quest XI

- Final Fantasy XV

- Horizon Zero Dawn

- NieR Automata

- NiOh

- Persona 5

- Resident Evil 7

- Uncharted : The Nathan Drake Collection

- Ys VIII



Prix PS VR



- Farpoint

- Resident Evil 7

- Summer Lesson : Allison Snow



Prix pour les indépendants



- 3on3 FreeStyle

- Toujou Genso Wanderer : Reloaded

- Undertale