Game Awards : un World Premiere pour PUBG

Comme nous le disions, les World Premiere des Game Awards peuvent concerner aussi bien de nouvelles annonces qu'une vidéo d'importance sur un jeu déjà existant, et ce sera justement le cas pour la première révélation qui concernera Playerunknown's Battlegrounds.



Geoff Keighley signale en effet que le show qui se tiendra dans la nuit du 7 au 8 décembre permettra de découvrir via gameplay la deuxième map du jeu (dans le désert).



Tournant actuellement à 22,5 millions de ventes sur Steam, Playerunknown's Battlegrounds sortira la semaine prochaine sur Xbox One et bénéficiera également d'une version mobile à destination du marché asiatique.