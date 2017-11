Final Fantasy XV : les retours du dernier ATR et les premières infos pour 2018 Final Fantasy XV : les retours du dernier ATR et les premières infos pour 2018

Square Enix a tenu son nouvel ATR sur Final Fantasy XV, l'occasion d'apprendre qu'une nouvelle MAJ gratuite arriverait le mois prochain pour offrir des possibilités toutes neuves dans l'aventure principale : il sera désormais possibilité de switcher librement entre les quatre bro au lieu de se contenter de Noctis d'un bout à l'autre du jeu (sauf quand le scénario l'impose évidemment).



On rajoutera à cela que l'extension multi passera en 1.1.0 le 12 décembre pour corriger de nombreuses choses (temps de chargement, quelques bugs…) mais également ajouter un nouveau style de quête, qui rapporteront des points à échanger contre de la bouffe dans un magasin spécial (octroyant ce qu'il faut en bonus).



UPDATE : Extension Ignis

- Sortie le 13 décembre.

- Entre une et deux heures en ligne droite.

- Possibilité de découvrir une fin alternative avec boss caché.



UPDATE : Suivi de 2018

- Tabata souhaite sortir trois extensions en 2018.

- La première serait dédiée à Ardyn et son histoire.

- Extension pour Luna envisagée mais pas encore officialisée.

- Les plans concrets seront signés d'ici fin décembre et dévoilés quelques temps après.