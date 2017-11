SW Battlefront II et les déboires boursiers d'EA SW Battlefront II et les déboires boursiers d'EA

Un ensemble de mauvais choix a fini par faire perdre quelques brouettes d'argent à Electronic Arts dont les dirigeants ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes après la tempête Star Wars Battlefront II qui avait de base tout pour exploser les scores sur le marché.



Inquiet de la montée de la polémique dès le début du mois de novembre, les actionnaires ont commencé à reculer jusqu'à faire perdre à EA 8,5 % de sa valeur boursière, soit 3,1 milliards de dollars partis en fumée, là où dans le même temps, des groupes comme Take-Two et Activision grimpaient respectivement de 5 et 0,7 %, le premier aidé par les perspectives de 2018 (Red Dead Redemption 2 et potentiellement Borderlands 3), le second par le retour en grâce de la franchise Call of Duty.



La situation boursière s'est stabilisée depuis 2 jours mais reste sujette à des évolutions dans le bon ou le mauvais sens, tout se jouant désormais sur la communication de l'éditeur, particulièrement au sujet du suivi de Battlefront II qui on le rappelle reprendra prochainement son système de micro-paiements, même si l'on ignore sous quelle forme.