Divinity Original Sin II passe le million de ventes

Larian Studios continue sa marche sur les terres du succès en annonçant queavait franchi le cap du million de ventes sur PC, avec donc une très large avance sur les prévisions puisque le studio tablait sur un score de 500.000 seulement pour la fin d'année.Une suite qui on le rappelle a de nouveau explosé le compteur de sa campagne de financement (2 millions de dollars récoltés, soit quatre fois la somme souhaitée au départ) et reste encore à attendre une potentielle arrivée sur PlayStation 4 et Xbox One, à l'instar du premier épisode.