Ghost of Tsushima est déjà ''jouable''

Non daté pour le moment, l'exclusivité PS4ne devrait pas se faire attendre pendant des siècles, Michael Denny (vice-président de PS Worldwide Studios) signalant avec surprise que le titre est déjà « jouable », sans préciser le degré d'avancée actuelle sur la phase de polish, debug & co qui peut prendre un bon moment.Denny explique que le titre est bien en développement depuis longtemps et que ce choix d'une annonce tardive vient d'une remise en question sur le fait d'avoir « annoncé des jeux trop tôt ». Souhaitons donc une sortie pour les 18 mois à venir, en rappelant que le titre donnera des nouvelles la semaine prochaine durant le PlayStation Experience.Première licence originale de Sucker Punch depuis 2009 (InFamous),nous fera incarner un guerrier samouraï en 1274, donc au départ de l'invasion du Japon par l'Empire Mongol menée ici militairement par Kubilaï, petit-fils de Gengis Khan.