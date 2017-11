Premiers chiffres pour Animal Crossing mobile Premiers chiffres pour Animal Crossing mobile

Lancé il y a quelques jours sur mobiles, Animal Crossing : Pocket Camp semble s'en sortir correctement avec 15 millions de téléchargement à travers le monde pour sa première semaine, soit le double de Fire Emblem Heroes, mais bien moins que Super Mario Run même s'il s'agit d'un cas très spécial (davantage une démo avec un taux d'adoption apparemment décevant pour Nintendo).



F2P oblige, le principal défi pour Nintendo va donc se situer dans les micro-transactions et à ce sujet, le titre a fait son effet au Japon en se plaçant rapidement dans le top 10 des revenus, jusqu'à atteindre la cinquième place le 25 novembre. On ne peut en dire autant des USA où ce spin-off traîne à la 72ème place, là où Fire Emblem Heroes s'était classé 8ème à sa sortie, et même 6ème fin août. (*)



(*) Pour tout ce deuxième paragraphe, les données ne concernent que l'AppStore.