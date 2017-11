Sony vient de vivre son plus grand Black Friday Sony vient de vivre son plus grand Black Friday

On savait hier que Sony avait remporté la médaille du Black Friday au Royaume-Uni avec la deuxième meilleure semaine de l'histoire de la PS4 (après celle du lancement), mais Eric Lempel, vice-président sur le secteur marketing du constructeur, en rajoute une couche en affirmant que jamais la marque PlayStation ne s'est aussi bien vendue dans le monde durant cette semaine spéciale (incluant hardware et software), et ce depuis ses débuts en 1995.



Un « GG » de circonstance pour la PlayStation 4 qui a probablement passé le cap des 70 millions, avec pour souhait d'atteindre les 79 millions en mars 2018, à seulement quelques 10 millions du LTD PS3.