Deus Ex reste maintenu sous respirateur

Toujours dans le cadre de son récent entretien accordé à GamesIndustry, Yosuke Matsuda de Square Enix a fait savoir que la franchise Deus Ex n'était pas morte et enterrée, même si les ventes de Mankind Divided ont été décevantes (en dépit de la qualité du jeu).



Pour autant et comme on s'y attendait, ce ne sera pas demain la veille que nous entendrons reparler de cette série phare d'Eidos Montréal, Matsuda évoquant le fait qu'ils « n'ont pas de ressources illimitées » et que l'unique raison pour laquelle aucun nouveau Deus Ex n'est actuellement en développement, c'est parce que les équipes planchent déjà sur d'autres projets, attribués on le sait aux franchises Marvel via le partenariat de poids avec Square Enix.



Officiellement, Crystal Dynamics travaille actuellement sur les Avengers tandis que Eidos Montréal planche selon les rumeurs sur trois projets à la fois, ou plutôt deux :



- Avengers (soutien de Crystal Dynamics)

- Les Gardiens de la Galaxie

- Nouveau Tomb Raider



On rappelle d'ailleurs que plusieurs rumeurs attestaient justement d'un nouveau Deus Ex en chantier, dont le début de production se faisait en simultané avec Mankind Divided, mais qui a ensuite été mis dans un tiroir pour d'évidentes raisons.