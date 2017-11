Charts UK : les résultats du Black Friday Charts UK : les résultats du Black Friday

L'institut Chart-Track nous donne son rapport sur les ventes UK de la semaine dernière, avec en fait principal non pas une quelconque grosses sorties mais bien le Black Friday qui a permis de rehausser le parc hardware outre-Manche.



Les données du Black Friday :



- Deuxième meilleur semaine de ventes de la PS4 depuis ses débuts. La machine aurait donc fait entre 142.000 ventes (Black Friday 2016) et 251.000 (lancement de la console en 2013).

- 83 % des personnes ayant acheté une PS4 ou une One ont craqué pour un des bundles du Black Friday (généralement 3 jeux inclus au minimum).

- Les trois plus grosses ventes softwares de la semaines viennent justement de bundles promos, d'où la remontée spectaculaire de GT Sport, Forza 7 et les jeux Bethesda.

- Grande forme pour le PS VR qui fait une semaine équivalente à son lancement il y a un an. On rappelle qu'il était possible de trouver le casque à moitié prix.



Les données softwares :



1. Call of Duty WWII (=)

2. FIFA 18 (+1)

3. Gran Turismo Sport (+9)

4. Star Wars Battlefront II (-2)

5. Assassin's Creed Origins (+1)

6. Forza Motorsport 7 (+9)

7. Wolfenstein II : the New Colossus (+11)

8. Super Mario Odyssey (+1)

9. Fallout 4 (+14)

10. Need for Speed PayBack (+1)



11. PS VR Worlds (+9)

12. Forza Horizon 3 (+4)

13. WWE 2K18 (+8)

14. Knowledge is Power (N)

15. Hidden Agenda (N)

16. Crash Bandicoot N.Sane (-3)

17. GTA V (-3)

18. Destiny 2 (+14)

19. Mario Kart 8 Deluxe (+3)

20. Doom (+4)