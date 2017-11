Game Awards : un record de ''World Premiere'' Game Awards : un record de ''World Premiere''

A une semaine des Game Awards (vendredi 8 décembre à 02h30 du matin), Geoff Keighley commence sérieusement à teaser son show en annonçant que cette année, nous aurons droit à un record de « World Premiere », et plus exactement environ une douzaine à se mettre sous la dent pour ce show nocturne.



Alors attention, encore une fois, « World Premiere » ne signifie pas toujours annonce de nouveaux jeux mais parfois le trailer inédit d'un jeu très attendu.



Espérons en tout cas un minimum de belles choses, comme pour l'édition 2016 qui avait permis de découvrir de nouveaux trailers de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Death Stranding (dont on espère le retour cette année), ou encore les premières séquences de gameplay de Prey et Mass Effect Andromeda.