L.A. Noire : en UK, la Switch ne démérite pas L.A. Noire : en UK, la Switch ne démérite pas

En attendant le nouveau rapport qui tombera dans quelques heures, Gfk revient rapidement sur les charts UK de la mi-novembre où l'on voyait L.A. Noire démarrait à la 8ème place, voir même à la 7ème si l'on s'amusait à fusionner les ventes des deux dernières éditions de Pokémon.



Un placement correct pour le remaster d'un titre qui n'avait pas rencontré grand-succès sur old-gen et l'institut vient cette fois nous balancer le ratio avec donc la PS4 qui l'emporte (51 % des ventes), suivi de la Xbox One à 26 % et enfin la Switch qui s'en sort très bien au regard de son parc avec 20 %.



Oui, nous avons remarqué que l'ensemble fait 97 % et l'on estimera donc qu'avec ce retour sur la scène, quelques retardataires ont pu craquer pour des versions PS3 & 360, ou alors tout simplement PC en attendant l'édition VR de décembre.