Demon's Souls : bientôt la fin des serveurs Demon's Souls : bientôt la fin des serveurs

Il y a un moment, il faut savoir tourner la page et Sony nous annonce donc la fermeture définitive des serveurs du bon vieux Demon's Souls pour le 28 février 2018… au Japon du moins, les serveurs occidentaux étant gérés par Atlus qui n'a encore rien communiqué à ce sujet.



Pour l'anecdote, From Software devait fermer les serveurs du jeu en mai 2012, soit seulement trois ans après le lancement (deux si on parle de l'Europe). Une gronde des joueurs les a poussé à maintenir la barque à flots six années supplémentaires.