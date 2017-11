Creative Assembly recrute pour un gros projet Creative Assembly recrute pour un gros projet

Creative Assembly, c'est du Total War, la bonne surprise Alien Isolation, le récent Halo Wars 2, mais également un avenir qui commence à se dessiner avec la mise en ligne de nouvelles offres d'emploi attestant de la production d'une nouvelle licence.



A lire les quelques indices, on pourrait se rapprocher d'un jeu à service comme la mode le veut (sans connaître pour autant le genre lui-même) puisque l'on parle d'économie, de système de progression, de classements/events/défis, etc.



FPS ? TPS ? Toujours est-il qu'il s'agit à leurs yeux du « plus grand projet multi plates-formes » jamais effectué par leurs soins, avec un probable partenariat via une deuxième équipe (façon 343 Industries avec Halo Wars 2) puisque certains descriptifs de jobs indiquent qu'il faudra partager idées et techniques avec des groupes tiers.