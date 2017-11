Arizona Sunshine va avoir son DLC gratuit

Lancé l'été dernier sur le PlayStation VR,gonflera légèrement son contenu le 28 novembre avec un DLC totalement gratuit qui viendra ajouter deux nouvelles cartes pour le mode Horde (jouable jusqu'à quatre en ligne).On aurait pu en rester là mais ces deux maps (Old Mine et Undead Valley) apporteront du neuf contrairement à celles très étriquées du jeu de base, avec une zone de jeu plus grande mais également diverses conditions, comme démarrer uniquement avec une lampe torche dans la première, ou devoir jouer la carte de l'exploration dans la seconde pour trouver de nouvelles armes.On vous remet, tout en rappelant que le titre a récemment été enregistré sur Xbox One, preuve de l'arrivée prochaine de la VR sur la plate-forme de Microsoft.