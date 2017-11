Et soudain, on reparle de Romancing SaGa 2 Et soudain, on reparle de Romancing SaGa 2

Après 18 mois de retard sur les versions mobiles, Square Enix s'est soudainement souvenu qu'un certain Romancing SaGa 2 version PS Vita était en train de moisir dans un carton, alors qu'on nous l'avait promis en occident depuis 2016.



Et c'est bon : le titre sortira le mois prochain chez nous, sur Vita donc mais également sur « d'autres consoles ». Au pluriel, donc on vous laisse spéculer.