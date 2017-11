Gran Turismo Sport : enfin du nouveau contenu + retour du mode GT League Gran Turismo Sport : enfin du nouveau contenu + retour du mode GT League

Quelques semaines après son lancement, où l'on n'a toujours aucune indication claire sur les ventes mondiales (faute de données dématérialisées), Gran Turismo Sport va enfin aborder le cas de son contenu, gros point faible que Polyphony entend bien corriger sur la longueur.



Voici donc les deux premières choses à retenir pour cette fin d'année.



27 novembre : patch 1.06



- Possibilité de jouer aux sessions solos (campagne, défi…) sans avoir besoin de connexion en ligne. Il faudra tout de même une connexion pour valider votre progression.

- Divers corrections et rééquilibrages.

- Ajouts de nouveaux véhicules (voir visuels ci-dessous.



Décembre : 12 nouveaux véhicules



Mazda – RX-7 Spirit R Type A

Nissan – Skyline GT-R V Spec II

Nissan – Skyline GT-R V Spec II Nür

Ford – F-150 SVT Raptor

Lamborghini – Countach LP400

Ferrari – F40

Ferrari – Enzo Ferrari

KTM – X-Bow R

Suzuki – Swift Sport

Volkswagen – Samba Bus Type 2

Chris Holstrom Concepts - 1967 Chevy Nova

Chevrolet — Corvette Stingray Convertible



Décembre : Retour du mode GT League



- Le mode solo bien connu des fans de la licence fera son retour, avec série de compétitions de débutant à pro et épreuves d'endurance.



Polyphony rajoute que d'ici mars 2018, plus de 50 véhicules seront ajoutés au « casting », en incluant ceux cités à l'instant.