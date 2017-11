Attack on Titan 2 : le plein d'images Attack on Titan 2 : le plein d'images

Koei Tecmo a mis à jour le site officiel du futur Attack on Titan 2 pour révéler la présence au casting de divers personnages, sachant qu'il y en aura une trentaine de jouables pour cette suite (trois fois plus que le premier épisode).



Plus complet sur quasiment tous les points (Hub, annexes, système de relations, gameplay…), le titre sortira courant mars 2018 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.