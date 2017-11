Playground bosse sur un RPG open-world Playground bosse sur un RPG open-world

On sait depuis des mois que Playground Games, studio derrière la franchise Forza Horizon, allait se lancer dans un nouveau projet d'un genre auquel ils sont bien moins habitués. Et on a désormais une vraie précision puisque, se félicitant de l'ouverture de leur nouveau studio dédié, le groupe nous apprend qu'il s'agira d'un « RPG AAA en monde ouvert ».



Rien de plus pour le moment mais on se souvient que le profil LinkedIn de Jonathan Rowe, directeur artistique sur ce mystérieux projet, signalait qu'il ne devrait pas s'agir d'une nouvelle licence mais de quelque chose basée sur « une série spectaculaire ».



Rappelons enfin que malgré ce nouveau défi, Playground ne compte pas abandonner son genre de prédilection et on ne sera donc pas surpris d'apprendre dans quelques mois l'officialisation de Forza Horizon 4 pour fin 2018.