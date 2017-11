Une jaquette pour Hokuto ga Gotoku Une jaquette pour Hokuto ga Gotoku

Toujours non confirmé en occident pour le moment (mais on y croit), Hokuto ga Gotoku arrivera le 22 février 2018 au Japon et à défaut de mieux pour le moment, voici toujours un visuel de la jolie jaquette, spécialement dessinée par l'auteur du manga culte (Tetsuo Hara donc).



Une adaptation totalement libre, permettant d'inclure toutes les stars du manga/anime, qui reposer sur les bases d'un Yakuza avec son coté action/aventure, et sa masse d'activités annexes.