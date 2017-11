Chine : Tencent récupère PU Battlegrounds Chine : Tencent récupère PU Battlegrounds

Nous apprenions hier que Tencent, l'éditeur qui pèse le plus sur le marché boursier (500 milliards de dollars), avait l'intention d'approcher Bluehole et sa fameuse licence Playerunknown's Battlegrounds.



Pas de rachat finalement, mais tout de même un partenariat de luxe puisque Tencent annonce aujourd'hui avoir obtenir l'exclusivité des droits du jeu sur le marché chinois. « PUB » avait justement possibilité d'être prochainement interdit sur ce territoire car jugé trop violent, mais Tencent va contourner les divers problèmes en faisant tourner le jeu sur ses propres serveurs, lui permettant notamment de mieux combattre les tricheurs mais également apporter de petites modifications, comme changer la couleur du sang (du rouge au noir).



Bonus chiffre :

Playerunknown's Battlegrounds a quasiment atteint les 22 millions de ventes (selon Steamspy), soit 2 millions de plus en deux semaines. Hier encore, son pic de joueurs en simultané était supérieur à 2,6 millions.