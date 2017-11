Xbox Game Pass : la MAJ de décembre Xbox Game Pass : la MAJ de décembre

Avant la liste des jeux gratuits dédiés aux abonnés GOLD, Microsoft s'attarde d'abord sur les ajouts de son programme Xbox Game Pass, avec donc sept nouveaux titres à référencer dans la longue liste dès le 1er décembre.



(On rappelle que l'abonnement Xbox Game Pass est à 9,99€ par mois et permet d'accéder à un catalogue fait de plus d'une centaine de titres à télécharger, mixant One & 360)



Xbox One :

- Gears of War 4

- The War of Mine

- Darksiders Warmastered

- Sherlock Holmes : The Devil's Daughter

- Casey Powell Lacrosse 16



Xbox 360 :

- Mass Effect

- Mega Man 10



N'oubliez pas que dans le cadre du Black Friday, il est possible de chopper un unique mois d'abonnement pour seulement 1€, sachant que l'offre expirera mercredi prochain.