Pokémon US&UL : 1,2 million en 3 jours [JP] Pokémon US&UL : 1,2 million en 3 jours [JP]

Quelques heures avant le rapport de Media Create, c'est Famitsu qui vient nous apprendre que Pokémon Ultra Soleil & Ultra Lune a tapé à 1,2 million en trois jours pour son lancement : plus précisément 1.199.814 copies, n'incluant pas les ventes directement sur l'eShop. La 3DS elle aurait du coup droit à un boost : 40.582 unités au lieu des 18.000 de la semaine précédente.



Pour indication, voici les chiffres (du lancement) de la gamme « troisième version » :



1. Pokémon Noir et Blanc 2 : 1.618.621

2. Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune : 1.199.814

3. Pokémon Platine : 967.675

4. Pokémon Jaune : 851.091

5. Pokémon Cristal : 707.580

6. Pokémon Émeraude : 643.987