Tencent : l'éditeur qui valait 500 milliards Tencent : l'éditeur qui valait 500 milliards

Inconnu de bien des joueurs occidentaux, encore plus des consoleux, l'éditeur chinois Tencent consolide tranquillement son statut de plus gros éditeur mondial en annonçant une croissance à hauteur de 84 % sur le dernier trimestre grâce à sa domination sur le secteur asiatique via des licences de plus en plus porteuses : League of Legends, Clash of Clans, Arena of Valor, CrossFire ou encore Dungeon Fighter Online.



La capitalisation de Tencent atteint désormais les 500 milliards de dollars : c'est davantage que la valeur boursière d'Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft et Take-Two… même en réunissant ces quatre là.



Et histoire de ne pas s'arrêter en si bon chemin, le groupe qui s'amuse à placer ses billes un peu partout (achat de 12 % des parts de Snapchat notamment) a récemment annoncé son intérêt à racheter le développeur Bluehole, qui a cette année explosé sur le marché avec Playerunknown's Battlegrounds.