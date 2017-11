Dragon Ball FighterZ : nouvelles images Dragon Ball FighterZ : nouvelles images

Bandai Namco diffuse les premières images officielles pour les trois derniers personnages annoncés au casting de Dragon Ball FighterZ, à savoir Gotenks, Ultimate Gohan et Kid Buu.



Des visuels de moyenne qualité (tirés du site officiel) mais il faudra faire avec en attendant la diffusion des indispensables vidéos de présentation.



Sortie prévue pour fin janvier 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.