En 2017, Nintendo domine le Canada

Il y a quelques jours, NPD a lâché son rapport sur les ventes US du mois d'octobre, mais se permet en ce début de semaine de rajouter un petit post concernant le Canada, qui est loin d'être constamment abordé.



On y découvre que, plus encore qu'aux USA (et de nombreux territoires européens), Nintendo domine totalement l'année en cours :



- La Switch est le support le plus vendu en octobre.

- A l'instar du Japon, la Switch est la console la plus vendue de 2017.

- Switch + 3DS + SNES Classic représente 62 % des ventes hardwares en octobre.

- Super Mario Odyssey est en seulement quatre jours la meilleure vente du mois.

- 1 dollar sur 4 dépensé en octobre fut pour un jeu Nintendo.

- En 2017, Nintendo est l'éditeur n°1 (23 % des dépenses totales).



(Source : NextGenPlayer, via ResetEra)