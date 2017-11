De Devil May Cry à Okami 2 : Hideki Kamiya veut toujours retravailler avec Capcom De Devil May Cry à Okami 2 : Hideki Kamiya veut toujours retravailler avec Capcom

Pour bien des cas, lorsqu'une personnalité connue dans le développement quitte un éditeur, cela est dû à des désaccords majeurs et il est commun de voir les concernés être prêt à revenir en arrière si la situation le permettrait. On pense notamment à Peter Molyneux qui a déjà affirmé n'avoir aucun problème à faire Fable 4 si Microsoft l'appelait (en lui donnant carte blanche), mais aussi à Shinji Mikami qui déclara il y a encore quelques semaines qu'avec toute la liberté souhaitée, il accepterait de faire Resident Evil 8.



Et c'est avec ce même son de cloche que Hideki Kamiya (Platinum Games) soutient à nouveau via le magazine Dengeki PlayStation qu'il aimerait vivement revenir vers Capcom pour divers projets, comme une « vraie suite pour Okami », des remakes de Devil May Cry ou Viewtiful Joe, et même si c'était possible un cross-over entre Devil May Cry et Bayonetta.



« Cher Capcom, si tout le monde est d'accord avec moi, je peux aider à tout moment. Sincères salutations. Et que tout le monde incline sa tête avec moi ! »



La balle est dans le camp de Capcom qui, hasard de la situation, vient justement de mettre ses chiffres de ventes à jour où l'on découvre qu'avec le temps, Okami a atteint 1,6 million de ventes, tous supports confondus et incluant l'épisode DS. Le prochain remaster de décembre (PC/PS4/One) aidera probablement à pousser ce bilan à 2 millions.