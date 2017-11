Cyberpunk 2077 : après la ''dimension connectée'', CD Projekt rassure de suite les joueurs Cyberpunk 2077 : après la ''dimension connectée'', CD Projekt rassure de suite les joueurs

A l'heure de grosses polémiques sur les lootboxes qui semblent toucher de plus en plus de jeux, souvent en ligne mais aussi solo, CD Projekt a visiblement mal choisi son heure pour affirmer que son futur Cyberpunk 2077 proposerait une sorte de « dimension connectée », ce qui est très vague mais déjà suffisant pour faire craindre le pire à certains.



Conscient que cela, le développeur a directement réagi sur Twitter avec un nouveau message qui a le mérite d'être clair :



« Ne vous inquiétez pas. Quand vous pensez Cyberpunk 2077, ne pensez à rien d'autre qu'à quelque chose comme The Witcher 3, à savoir un énorme jeu solo, un monde ouvert, un RPG axé sur l'histoire. Pas de système dissimulé : vous aurez ce pour quoi vous paierez. Pas de bullshit, juste quelque chose d'honnête comme Wild Hunt. Nous laissons la cupidité aux autres. »



De quoi rassurer, et on retourne attendre des nouvelles sur ce gros chantier.