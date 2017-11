Charts UK : Star Wars Battlefront II démarre à la deuxième place (-60%) Charts UK : Star Wars Battlefront II démarre à la deuxième place (-60%)

Que ce soit dû au retour en grâce de Call of Duty ou au bad-buzz lié aux lootboxes, toujours est-il que l'on se surprend à découvrir Star Wars Battlefront II à la deuxième place « seulement » du classement UK pour les ventes de la semaine dernière, derrière donc le bébé d'Activision qui na pas décollé du trône depuis trois semaines.



Coté entrées, Pokémon Ultra Soleil & Ultra Lune s'affiche plutôt bien et l'on se demande où serait classé le titre si l'on avait réuni les ventes des deux versions, tandis que Skyrim VR doit se contenter sur PS4 de la 19ème place, ce qui est bas, mais c'est finalement la meilleure entrée PS VR pour un éditeur tiers. Skyrim Switch démarre lui à la 26ème place.



1. Call of Duty WWII (=)

2. Star Wars Battlefront II (N)

3. FIFA 18 (-1)

4. Pokémon Ultra Soleil (N)

5. Pokémon Ultra Lune (N)

6. Assassin's Creed Origins (-3)

7. Les Sims 4 (N)

8. L.A. Noire Remastered (N)

9. Super Mario Odyssey (-3)

10. LEGO Marvel Super Heroes 2 (N)



11. Need for Speed Payback (-7)

12. Gran Turismo Sport (-3)

13. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (+2)

14. GTA V (-2)

15. Forza Motorsport 7 (-8)

16. Forza Horizon 3 (-8)

17. Sonic Forces (-12)

18. Wolfenstein II : The New Colossus (-4)

19. TES V : Skyrim VR (N)

20. PS VR Worlds (R)





UPDATE

- Concernant Star Wars Battlefront II et selon Eurogamer, la chute de ventes sur le marché physique serait de l'ordre de 60% par rapport au premier épisode. Difficile de croire que la hausse du numérique (non comptabilisé ici) pourra combler une telle perte au lancement.