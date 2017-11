World of Final Fantasy : un spin-off mobile World of Final Fantasy : un spin-off mobile

La dernière édition du magazine Famitsu a révélé l'arrivée prochaine d'un certain World of Final Fantasy : Meli-Melo qui, ne vous réjouissez pas trop vite, sera un jeu mobile qui sortira dans les jours à venir au Japon.



Un énième jeu à tendance social (coopération entre joueurs) raconté sous la forme d'un manga pour rebondir sur le petit succès du titre PC/PS4/Vita : environ 800.000 ventes dans le monde, ce qui est apparemment supérieur aux attentes de Square Enix.



Le point le plus important qui ressort de tout cela est le souhait, après ce spin-off mobile, « d'étendre » la franchise à l'avenir, ce qui pourrait suggérer un deuxième épisode un jour ou l'autre.



(Images de la version PS4)