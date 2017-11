Une saoudienne au casting de KOF XIV Une saoudienne au casting de KOF XIV

SNK et Manga Productions ont lancé un appel aux fans de King of Fighter XIV coté Moyen-Orient, avec plus exactement un concours pour concevoir un nouveau personnage et son stage, qui seront ensuite intégrés au jeu en question.



Après avoir fouiné au cœur des quelques 300 réponses envoyées, le jury a donc retenu la saoudienne Najd (voir concept-art ci-dessous) ainsi que la Citadelle de Masmak, qui arriveront donc prochainement sous la forme d'un DLC, sur PC comme sur PlayStation 4.