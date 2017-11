Une compile Sonic Forces & Puyo Puyo Tetris Une compile Sonic Forces & Puyo Puyo Tetris

On ne connaît pas encore les chiffres du lancement (hors Japon) pour Sonic Forces mais on sent que SEGA est déjà prêt à éponger le surplus de stock restant. On découvre en effet via Amazon que Koch Media distribuera le 5 janvier en Europe un double-pack Sonic Forces & Puyo Puyo Tetris, en apparence exclusivement sur Switch, et pour 49,99€. Un prix plutôt sympa vu qu'il faut débourser minimum 60€ pour chopper les deux séparément.



Notons que coté PS4, ce même Koch Media balancera le 1er décembre un double-pack Tomb Raider : Definitive Edition & Rise of the Tomb Raider, toujours pour 50 balles.